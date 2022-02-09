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Прямое включение церемонии награждения биатлониста Антона Смольского - серебряного призера Олимпийских игр в Пекине

Прямо сейчас перемещаемся в Пекин. В эти минуты на Medals Plaza в Чжанцякоу проходит церемония награждения серебряного призера Игр в индивидуальной гонке на 20 километров - биатлониста Антона Смольского (видео).

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