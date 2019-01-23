Прямую трансляцию чемпионата Европы по фигурному катанию смотрите на "Беларусь 5"

В эти минуты продолжается женская короткая программа. Всего зрители увидят выступление 36 спортсменок, среди которых и 16-летняя олимпийской чемпионки из России Алина Загитова. Ее программа ожидается в последней - сильнейшей - группе ориентировочно в 16:15. По итогам короткой программы 24 лучшие спортсменки продолжат борьбу за медали в произвольной. Наши девушки в женском одиночном катании не выступают. Прямую трансляцию соревнований ведет телеканал "Беларусь 5".