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Прямую трансляцию чемпионата Европы по фигурному катанию смотрите на "Беларусь 5"

Эстетика, грация, страсть. На льду "Минск-Арены" проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.

В эти минуты продолжается женская короткая программа. Всего зрители увидят выступление 36 спортсменок, среди которых и 16-летняя олимпийской чемпионки из России Алина Загитова. Ее программа ожидается в последней - сильнейшей - группе ориентировочно в 16:15. По итогам короткой программы 24 лучшие спортсменки продолжат борьбу за медали в произвольной. Наши девушки в женском одиночном катании не выступают. Прямую трансляцию соревнований ведет телеканал "Беларусь 5".

В 18 часов начнется церемония открытия, затем короткую программу покажут пары. Завтра на льду можно будет увидеть и первого белоруса на нынешнем чемпионате Европы. В мужском одиночном катании выступит Яков Зенько.

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