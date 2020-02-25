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Прямые трансляции плей-офф Лиги чемпионов смотрите на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет"
Вниманию футбольных болельщиков - очередные два поединка плей-офф Лиги чемпионов. "Челси", который продолжает перестраивать Фрэнк Лэмпард, примет лидера чемпионата Германии - "Баварию". Прямая трансляция игры начнется на "Беларусь 5" в 22:55.
В еще одной встрече футбольного вечера "Барселона" на выезде сыграет с итальянским "Наполи". Прямая трансляция в 22:55 на "Беларусь 5. Интернет".
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