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Прямые трансляции плей-офф Лиги чемпионов смотрите на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет"

Вниманию футбольных болельщиков - очередные два поединка плей-офф Лиги чемпионов. "Челси", который продолжает перестраивать Фрэнк Лэмпард, примет лидера чемпионата Германии - "Баварию". Прямая трансляция игры начнется на "Беларусь 5" в 22:55.

В еще одной встрече футбольного вечера "Барселона" на выезде сыграет с итальянским "Наполи". Прямая трансляция в 22:55 на "Беларусь 5. Интернет".

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