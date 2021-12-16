Прямую трансляцию спринта с участием белорусских биатлонисток смотрите на "Беларусь 5"

Женским спринтом во французском Анси сегодня стартует 4 этап Кубка мира по биатлону. На двух предыдущих этапах наша Анна Сола в аналогичной гонке поднималась на пьедестал, причем в Хохфильцене взяла золотую медаль. Сегодня она будет бороться за награды снова, также в обойме нашей команды две олимпийские чемпионки - Динара Алимбекова и Ирина Лещенко - и сестры Кручинкины - Елена и Ирина. Первой в гонку из белорусок под пятым номером отправится Анна Сола. Прямая трансляция гонки начнется в 16:05 на телеканале "Беларусь 5".