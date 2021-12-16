3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Прямую трансляцию спринта с участием белорусских биатлонисток смотрите на "Беларусь 5"
Женским спринтом во французском Анси сегодня стартует 4 этап Кубка мира по биатлону. На двух предыдущих этапах наша Анна Сола в аналогичной гонке поднималась на пьедестал, причем в Хохфильцене взяла золотую медаль. Сегодня она будет бороться за награды снова, также в обойме нашей команды две олимпийские чемпионки - Динара Алимбекова и Ирина Лещенко - и сестры Кручинкины - Елена и Ирина. Первой в гонку из белорусок под пятым номером отправится Анна Сола. Прямая трансляция гонки начнется в 16:05 на телеканале "Беларусь 5".
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все