Прямую трансляцию женской индивидуальной гонки смотрите на "Беларусь 5"

Женской индивидуальной гонкой на 15 километров в эти минуты продолжается чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце. Под 20-м стартовым номером на лыжню уходила олимпийская чемпионка Ирина Кривко. Она уже прошла 4 огневых рубежа (4 промаха в пассиве) и уже приближается к финишу. 4 выстрела в молоко совершила Елена Кручинкина, пока она преодолела два рубежа. Уже на дистанции также Анна Сола и Ирина Кручинкина. Прямую трансляцию гонки ведет телеканал "Беларусь 5".