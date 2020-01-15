Прямую трансляцию женской спринтерской гонки смотрите на "Беларусь 5" в 16:30

Ирина Кривко - 21-я, Елена Кручинкина - 47-я, Анна Сола - 76-я. И замкнет женский заявочный лист Ирина Кручинкина - она 107-я. Именно таковы стартовые номера белорусских биатлонисток на спринтерскую гонку, которая сегодня пройдет в рамках 5 этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. В 16:20 прямой эфир на "Беларусь 5".