Прямые эфиры с теннисных кортов Уимблдона смотрите на "Беларусь 5"

Знаменитая британская нестабильная погода несколько подпортила расписание на кортах турнира Большого шлема - Уимблдон, где продолжаются встречи ранних стадий. И если организаторы задействовали первый корт с раздвижной крышей, то сегодня и открытые площадки будут доступны для спортсменов. Александра Саснович накануне успела провести свой поединок первого круга, в котором победила Серену Уильямс.Знаменитая американка снялась из-за травмы и покинула корты в слезах.