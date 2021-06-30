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Прямые эфиры с теннисных кортов Уимблдона смотрите на "Беларусь 5"
Знаменитая британская нестабильная погода несколько подпортила расписание на кортах турнира Большого шлема - Уимблдон, где продолжаются встречи ранних стадий. И если организаторы задействовали первый корт с раздвижной крышей, то сегодня и открытые площадки будут доступны для спортсменов. Александра Саснович накануне успела провести свой поединок первого круга, в котором победила Серену Уильямс.Знаменитая американка снялась из-за травмы и покинула корты в слезах.
А матчи с участием Виктории Азаренко и Ольги Говорцовойперенесены на сегодня. Напомним, Арина Соболенко первой из белорусок пробилась во второй раунд. С 13:00смотрите прямые эфиры на телеканале "Беларусь 5".