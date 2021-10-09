Псевдоболельщиков с бчб-символикой не пустили на стадион в Таллинне

Испортить настроение любителям футбола накануне пытались в Таллине, где национальная сборная Беларуси играла против местной дружины в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года. На трибуны арены, где проходил матч,гнусным способом пытались прорваться так называемые болельщики с целью не посмотреть футбол и поддержать родную команду, а устроить дешевый перфоманс с бчб-символикой. Но представители стадиона не допустили псевдофанатов на трибуны спорткомлпекса.



Вот уж кому на самом деле все равно, как играет твоя родная команда.