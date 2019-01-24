ПСЖ проходит Страсбург в 1/16-й финала Кубка Франции: Кавани и Ди Мария приносят победу парижанам. Но при этом Томас Тухель теряет Неймара - бразилец не сумел доиграть матч из-за травмы - попросив замену во втором тайме, Неймар со слезами покидал футбольное поле.