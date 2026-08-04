"Пул кандидатов был обширным": почему Сергей Брылин стал главным тренером ХК "Динамо-Минск"

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Новым главным тренером минского ХК "Динамо" стал Сергей Брылин. Зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Басков в "Актуальном интервью" рассказал о выборе кандидатов на пост тренера.

"Пул кандидатов был обширным. Мы рассмотрели большое количество тренеров с опытом работы в КХЛ и НХЛ. Ориентировались в том числе и на знания заокеанского хоккея. Сергей Брылин как игрок доказал свою состоятельность, пройдя через тернии к звездам. Он выиграл три Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси", отработал на разных позициях в системе этого клуба, в том числе активно развивал молодых игроков. О нем хорошо отзываются и дают хорошие характеристики как белорусские игроки, так и североамериканские", - поделился собеседник.

Однажды обладатель Кубка Стэнли, звезда российского и мирового хоккея Александр Овечкин публично сказал, что это первый в истории российский тренер, который может стать главным тренером в НХЛ, так как огромного опыта Брылина как игрока и тренера уже достаточно, чтобы возглавить клуб. "Нас не смущает, что он никогда не был главным тренером, наоборот, даже радует, что у него появился большой стимул, набравшись опыта, доказать себе и всем вокруг, что способен стать хорошим главным тренером. Я уверен, что сделает он это вместе с нами", - отметил Дмитрий Басков.

Сергей Брылин - разноплановый тренер и хоккеист. Теперь уже главный тренер ХК "Динамо" ранее играл в атаке и обороне, работал с молодыми игроками и знает, как их развивать. Сегодня в тренерский штаб хоккейного клуба входит опытный коллектив белорусских тренеров, которые знают систему и помогут в ней адаптироваться новому главному тренеру.