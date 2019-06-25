Пулевая стрельба из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров в спорткомплексе "Уручье"

Белорусам грех жаловаться на медальный урожай по итогам четырех дней соревнований. Кое-где в Минске - просто дождь наград льется, но есть места, где просто засуха. Тир имени маршала Тимошенко - один из таких.



Каждый день наши корреспонденты ездят туда в надежде на награды ІІ Европейских игр, но пока по итогам соревнований всегда находятся такие стрелки, которые точнее белорусов. Станислав Липский уже готов выйти на прямую связь и рассказать о стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров(прямое включение).



С шестого места пробились в полуфинал первая сборная Беларуси по стрельбе из пневматической винтовки из положения лежа на дистанции 50 метров.



Титулованный Юрий Щербацевич в тандеме с Марией Мартыновой преодолели квалификацию, чего не скажешь о дуэте - Светлана Щербацевич - Виталий Бубнович - у них итоговое 17-е место.



В полуфинале Юрий Щербацевич и Мария Мартынова показали седьмой результат. В активе почти 202 очка, но этого не хватало, чтобы выйти в медальные разборки. С первого места шагнули в финал россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорян. Между прочим, бронзовый призер олимпиады в Рио. Еще раз отмечаю: конкуренция здесь, в тире имени маршала Тимошенко, просто сумасшедшая.



Финал в этой дисциплине проходит в эти минуты, завтра здесь, в спорткомплексе "Уручье", будет разыграно три комплекта наград. Верим, наши атлеты поучаствуют в медальным разборках.