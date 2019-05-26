Путешествуем вместе с огнем по северному региону. Эстафету "Пламя мира" приветствует Браслав

Огонь II Европейских игр продолжает путь по северному региону Беларуси.



Накануне "Пламя мира" приветствовал Полоцк и Новополоцк, а сегодня его встречает Браслав. Торжественное открытие эстафеты огня состоится на городском пляже озера Дривяты, здесь базируется парусная школа. В маршруте также городище "Замковая гора". Отсюда открывается вид на самые живописные места курортного города.



Также в маршруте ландшафтный заказник "Ельня". На вездеходе "Пламя мира" провезут по крупнейшему верховому болоту нашей страны.