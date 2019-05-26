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Путешествуем вместе с огнем по северному региону. Эстафету "Пламя мира" приветствует Браслав
Огонь II Европейских игр продолжает путь по северному региону Беларуси.
Накануне "Пламя мира" приветствовал Полоцк и Новополоцк, а сегодня его встречает Браслав. Торжественное открытие эстафеты огня состоится на городском пляже озера Дривяты, здесь базируется парусная школа. В маршруте также городище "Замковая гора". Отсюда открывается вид на самые живописные места курортного города.
Также в маршруте ландшафтный заказник "Ельня". На вездеходе "Пламя мира" провезут по крупнейшему верховому болоту нашей страны.
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