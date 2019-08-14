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Пять боксеров составят сборную Беларуси на чемпионате мира в Екатеринбурге

Это братья Долголевцы - Михаил и Евгений, Вазген Сафарьянц, Виталий Бондаренко и Николай Шах. Отметим, что турнир не будет отборочным на Олимпийские игры в Токио. Форум пройдет с 7 по 21 сентября.

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