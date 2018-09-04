Пять дней до Минского полумарафона

На финишную прямую выходит подготовка к самому крупному забегу в Беларуси. Всего пять дней остается до Минского полумарафона. 9 сентября на старт выйдут около 35 тысяч поклонников здорового образа жизни. Преодолеть себя может любой желающий. Среди тех, кто уже прошел регистрацию, британец Даррен Бус. Он давно живет в Беларуси и готовится пробежать 5-километровую дистанцию. Страшная авария лишила его ноги.

"Да, я очень люблю бегать и веду здоровый образ жизни. Это несмотря на проблемы с моей ногой, которую я потерял после аварии на мотоцикле. Бегаю в Минске я в парках, которые очень красивы. Хотел осилить 10 километров на полумарафоне в этом году, но побегу не один, а с двухлетней дочкой, поэтому остановился на пяти километрах".