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Пять дней до Минского полумарафона
На финишную прямую выходит подготовка к самому крупному забегу в Беларуси. Всего пять дней остается до Минского полумарафона. 9 сентября на старт выйдут около 35 тысяч поклонников здорового образа жизни. Преодолеть себя может любой желающий. Среди тех, кто уже прошел регистрацию, британец Даррен Бус. Он давно живет в Беларуси и готовится пробежать 5-километровую дистанцию. Страшная авария лишила его ноги.
"Да, я очень люблю бегать и веду здоровый образ жизни. Это несмотря на проблемы с моей ногой, которую я потерял после аварии на мотоцикле. Бегаю в Минске я в парках, которые очень красивы. Хотел осилить 10 километров на полумарафоне в этом году, но побегу не один, а с двухлетней дочкой, поэтому остановился на пяти километрах".
Итак, в ближайшее воскресенье в 9:30 будет дан старт на дистанции в 21 километр, в 12:30 начнутся забеги на 5 и 10 километров.
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