Пять медалей завоевали белорусы в первый соревновательный день на чемпионате России по легкой атлетике

Пять медалей, три из которых золотые, - итог выступления белорусов в первый день чемпионата России по легкой атлетике, который принимает Екатеринбург. Накануне лучшими в своих дисциплинах стали Алена Дубицкая, Татьяна Холодович и Олег Томашевич. Получится ли сегодня поддержать этот успех у остальных белорусов, узнаем совсем скоро. Телеканал "Беларусь 5" покажет соревнования лучших легкоатлетов двух стран в записи - начало трансляции в 23:15.