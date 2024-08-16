3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пять медалей завоевали белорусы в первый соревновательный день на чемпионате России по легкой атлетике
Пять медалей, три из которых золотые, - итог выступления белорусов в первый день чемпионата России по легкой атлетике, который принимает Екатеринбург. Накануне лучшими в своих дисциплинах стали Алена Дубицкая, Татьяна Холодович и Олег Томашевич. Получится ли сегодня поддержать этот успех у остальных белорусов, узнаем совсем скоро. Телеканал "Беларусь 5" покажет соревнования лучших легкоатлетов двух стран в записи - начало трансляции в 23:15.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов