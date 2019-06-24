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Пятерка лидеров в медальном зачете по итогам третьего дня Европейских игр

На первом месте россияне - 39 медалей. 34 награды - и это вторая позиция у хозяев, белорусов. Напомним, вчера наши спортсмены взяли 6 золотых наград, по 7 серебряных и бронзовых. Третьи с 17 медалями украинцы.

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