Пятерка лидеров в медальном зачете по итогам третьего дня Европейских игр

На первом месте россияне - 39 медалей. 34 награды - и это вторая позиция у хозяев, белорусов. Напомним, вчера наши спортсмены взяли 6 золотых наград, по 7 серебряных и бронзовых. Третьи с 17 медалями украинцы.



