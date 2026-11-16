Пятеро белорусов поднялись на высшую ступень пьедестала турнира памяти Караваева

Яркая борьба и красивые победы: на "Чижовка-арене" завершился традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти Олимпийского чемпиона Олега Караваева. Сразу пятеро белорусов поднялись на высшую ступень пьедестала почета домашнего турнира.

Атмосфера чемпионата мира и ставка на ближайший резерв. Турнир памяти Олега Караваева для белорусских классиков стал генеральной проверкой сил и заключительным стартом соревновательного года. Представители 6 стран вели борьбу за медали в 10 весовых категориях, и в 5 из них золото завоевали белорусы.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"В этом году по качеству борьбы я увидел немножко другую картину: ребята не боятся лезть в борьбу, многие рискуют. Это говорит о том, что сам тренировочный процесс больше направлен на атакующий стиль борьбы. Видно, что наши спортсмены стараются. Конечно, не всегда все получается, как хочется, но это уже такой фактор, который радует нас".

Сборная Беларуси на турнире выступила не в полном составе: основные лидеры команды - Кирилл Маскевич и Павел Глинчук - на ковер не выходили, но и старт не пропустили.

Так, действующий чемпион мира Кирилл Маскевич стал главным зрителем на трибунах "Чижовка-арены" и провел автограф-сессию для юных спортсменов и не только.

Кирилл Маскевич, чемпион мира по греко-римской борьбе 2026 года:

"Приятно было пообщаться с людьми, было приятно наблюдать за тем, как люди дотрагиваются до пояса, для многих это необычно. Многие видят пояс чемпиона мира впервые. Поэтому будем стараться в дальнейшем радовать наших зрителей. Очень часто общаемся с детьми: подходили ребята, наверное, возраста от 8 до 12 лет. Не все ребята даже понимают, что пояс чемпиона мира дают именно чемпиону, то есть вот они подходят и спрашивают: "Какое вы место заняли на чемпионате мира?" Буду рад, если своей победой и такими встречами зажгу в глазах ребят огонь, искреннюю любовь к борьбе и в дальнейшем кто-то из них тоже обязательно станет чемпионом мира".

По итогам домашнего старта в активе белорусских атлетов 26 медалей. Самым ожидаемым стал финал в весе до 97 кг, где выступил победитель молодежного чемпионата мира Абубакар Хаслаханов. Александр Гурьев взял золото в весовой категории до 55 кг.

Также на высшую ступень пьедестала поднимались борцы из России и Грузии, призерами становились атлеты из Таджикистана и Хорватии.

Абубакар Хаслаханов, победитель турнира памяти Олега Караваева:

"Конкуренция была соответствующая - хорошая. Во многих весах приехали лидеры, поэтому было приятно наблюдать за борьбой. Жалко, что в моем весе не было иностранцев. Очень было бы интересно и приятно с ними побороться. Но наблюдал за своими коллегами, и очень было приятно смотреть, кто выигрывал, кто хорошие схватки показывал, поэтому конкуренция в любом случае была хорошая".

В соревновательном календаре борцов греко-римского стиля наступает перерыв, но ненадолго. Уже в феврале стартует квалификация на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года.