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Пятиборье: чествование спортсменов

22 медали, 6 из которых золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых. Именно столько наград завоевали белорусы в уходящем сезоне в различных турнирах по современному пятиборью. Главной наградой стало индивидуальное золото Ольги Силкиной на чемпионате мира в Будапеште.

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