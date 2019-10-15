Пятиборье: чествование спортсменов

22 медали, 6 из которых золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых. Именно столько наград завоевали белорусы в уходящем сезоне в различных турнирах по современному пятиборью. Главной наградой стало индивидуальное золото Ольги Силкиной на чемпионате мира в Будапеште.



