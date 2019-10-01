Пятый день чемпионата мира по легкой атлетике

На чемпионате мира по легкой атлетике сегодня определятся победитель и призеры в женском метании копья. Среди финалисток и белоруска Татьяна Холодович. Соревнования начнутся в 21:20.



Максим Недосеков и Дмитрий Набоков поборются за выход в решающую часть состязаний по прыжкам в высоту, а Захар Махросенко и Глеб Дударев - в финал в метании молота. Прямая трансляция соревнований начнется на "Беларусь 5" в 16:25, а в 19:00 продолжится на "Беларусь 2".