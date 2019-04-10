Пятый день соревнований на ЧЕ по тяжелой атлетике

Продолжаем следить за чемпионатом Европы по тяжелой атлетике. Сегодня, в пятый день соревнований, за медали поборется наша Анастасия Михаленко в весовой категории до 71 килограмма. У мужчин выступят сразу два белоруса - Игорь Лозко и Петр Асаенок в весовой категории до 81 килограмма.