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Пятый день соревнований на ЧЕ по тяжелой атлетике

Продолжаем следить за чемпионатом Европы по тяжелой атлетике. Сегодня, в пятый день соревнований, за медали поборется наша Анастасия Михаленко в весовой категории до 71 килограмма. У мужчин выступят сразу два белоруса - Игорь Лозко и Петр Асаенок в весовой категории до 81 килограмма.

Пока в активе сборной Беларуси три награды в двоеборье. Ранее чемпионом Европы стал Геннадий Лаптев, бронзу завоевали Юлия Асаенок и Вадим Лихорад.

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