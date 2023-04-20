Пятый матч финальной серии Кубка Президента по хоккею состоится 20 апреля в Гродно

Развязка все ближе. Сегодня в Гродно сконцентрируется все внимание к одному из самых захватывающих видов спорта. Хоккейная битва за Кубок Президента уже оставила позади себя четыре непохожих друг на друга, но неизменно ярких матча. А уже сегодня кто-то из клубов, это или "Металлург", или "Неман", выйдет вперед и сделает еще один шаг навстречу к трофею.



Андрей Козлов предвкушает хоккейную атмосферу вечера.

Финальная серия белорусской хоккейной экстралиги - это рок-н-ролл. Один из руководителей такого хоккейного ВИА - Дмитрий Кравченко. Он на каждом матче проживает целую жизнь, но все держит под совершенным контролем. И даже выходит за шаблонные для подобных ситуаций рамки. Но самое главное - Кравченко большой профи. После разгрома в третьей игре серии, а "Неман" повел - 2:1 - коуч пошел на, скажем мягко, креативный шаг - снял с игры ветеранов калибра Михнова и Соломонова, и не прогадал. Молодежь добавила красок в вокально-инструментальный (за вокал - зрители, инструменты - это клюшки) ансамбль. И случилась победа - 3:0. Камбэк так камбэк.

По интриге теперь вопросов нет совсем - 2:2. И тут уже на авансцену выходят характер, воля и иные сверхспортивные качества. Кто окажется сильнее в конкретно данную минуту? А тут, с другой стороны, наставник "Немана" Евгений Летов, который в ежовых рукавицах держит хоккейную команду Гродно. С тем не загуляешь и будешь оставлять себя на льду до конца.

Старт прямой трансляции из Гродно сегодня в эфире "Беларусь 5" в 20:00. За 20 минут до этого - насыщенное телепревью. Не пропустите.