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Пятый тур группового этапа футбольной Лиги чемпионов завершится 24 ноября матчами в восьми городах
Предпоследний, 5-й тур, группового этапа футбольной Лиги чемпионов завершится сегодня матчами в восьми городах Старого Света. В 20:35 переместимся в Милан, где чемпион Италии - "Интер" - будет встречаться с аутсайдером группы D - донецким "Шахтером". За этой встречей следим на телеканале "Беларусь 5". Дуэль "Бешикташ" - "Аякс" в это же время будет доступна на "Беларусь 5 интернет". Здесь же в 22:50 начнется центральное противостояние тура - "Манчестер Сити" сразится с французским "Пари Сен-Жерменом". А спортивный канал предложит зрителю онлайн всего игрового дня.
К слову, насыщенный для футбольных болельщиков вечер начнется уже в 18:20 с матча Лиги Европы - "Спартак" в Москве в 5-м туре группового этапа играет с "Наполи". На "Беларусь 5" следите и за этой встречей.
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