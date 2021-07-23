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Р. Григорчук покинул пост главного футбольного тренера солигорского "Шахтера"

После сенсационного поражения от люксембургского клуба "Фола" пост главного тренера солигорского "Шахтера" покинул Роман Григорчук, о чем сообщила пресс-служба "горняков". Также Солигорск покидает его тренерский штаб. Накануне в рамках 1-го матча 2-го раунда Лиги конференций "Шахтер" проиграл 1:2. В прошлом сезоне Григорчук привел команду к чемпионскому титулу в Беларуси.


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