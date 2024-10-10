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Рафаэль Надаль объявил об уходе из профессионального тенниса
Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил об уходе из профессионального тенниса. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на LA NACION.
"Всем привет, сообщаю, что ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были трудные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть", - говорится в его сообщении в социальных сетях.
"Это решение, очевидно, трудное. Мне потребовалось время, чтобы принять его, но в этой жизни у всего есть начало и конец, и я думаю, что сейчас подходящее время, чтобы положить конец долгой и гораздо более успешной карьере, чем я мог себе представить", - добавил теннисист.
Надаль отметил, что последним его турниром будет Кубок Дэвиса, на котором он будет представлять свою страну. Кубок Дэвиса состоится с 19 по 24 ноября 2024 года в испанской Малаге.
"В целом Надаль завоевал 92 индивидуальных трофея, являясь одним из самых успешных игроков современной эры тенниса", - отмечает Euronews.
За карьеру Рафаэль Надаль одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе 14 - на Ролан Гаррос (рекорд за всю историю). Также Рафаэль является двукратным олимпийским чемпионом: в его копилке победа в одиночном разряде во время Олимпиады в Пекине (2008 год) и победа в парном разряде на Рио-2016.
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