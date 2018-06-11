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Рафаэль Надаль - 11-кратный чемпион Roland Garros

В финале испанец в трехсетовом поединке одолел австрийца Доминика Тима, 6:4, 6:3, 6:2. Ранее в женском одиночном разряде свой первый титул на турнирах Большого шлема выиграла румынка Симона Халеп.

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