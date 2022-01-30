Рафаэль Надаль - победитель Australian Open - 2022

Рафаэль Надаль в потрясающем поединке обыгрывает Даниила Медведева и завоевывает свой 21-й титул победителя турнира Большого шлема. На этот раз испанцу не было равных на Australian Open. Экс-первая ракета мира проиграл в двух стартовых геймах, 2:6, 6:7, но затем сумел перевернуть ход матча и победил - 6:4,6:4,7:5. Встреча продолжалась 5 часов и 24 минуты. Надаль выиграл мэйджор в Мельбурне второй раз в карьере, 13 раз ему на было равных на Ролан Гаррос, дважды на Уимблдоне, 4 раза он побеждал на US Open.



Медведев проиграл свой второй подряд финал в Австралии - в прошлом году он уступил Новаку Джоковичу.