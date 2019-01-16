Рафаэль Надаль уверенно шагнул в третий раунд Australian Open: 6-3,6-2,6-2. Второй сеяный на турнире не оставил шансов австралийцу Мэттью Эбдену. Следующий соперник испанца - еще один австралиец Алекс де Минор.

Единственный белорус в мужской сетке Илья Ивашко свой поединок второго круга проведет сегодня ночью против Пабло Карреньо-Буста.



