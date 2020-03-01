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Рафаэль Надаль выиграл 85-й титул в карьере

Рафаэль Надаль в финале турнира в Акапулько победил Тэйлора Фрица 6:3, 6:2 и тем самым завоевал свой 85-й титул АТП в карьере.

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