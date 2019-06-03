"Ралли мира - 2019". Белорусские электромобили присоединились к международному марафону

Новый белорусский электроминивэн принял участие в международном марафоне "Ралли мира - 2019". Правда, пока как неофициальный участник. Сегодня в Минске на испытательном полигоне Академии наук для участников международной гонки устроили предпоказ.



Завершится белорусский этап ралли в Гомеле. Далее - Брянск, Москва и финиш в Санкт-Петербурге. Марафон электрокаров стартовал в конце мая в Монте-Карло. Весь путь - более четырех тысяч километров.

