Ралли-рейд "Дакар". Результаты

Команда "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского завершила ралли-рейд "Дакар" на 6 месте в генеральной классификации. В зачете грузовиков победу одержал россиянин Дмитрий Сотников. Для пилота это первый успех в легендарном марафоне. А вот его команда "КАМАЗ-мастер" при этом отпраздновала пятую викторию на "Дакаре" подряд. Второе и третье места в общей классификации заняли еще два российских экипажа: Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Сегодня на заключительном, 12-м спецучастке лучшее время показал пилот "Биг Шок Рейсинг" Мартин Мацик. Белорусы пришли на финиш четвертыми.