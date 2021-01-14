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Ралли-рейд "Дакар". Результаты 11-го этапа
"МАЗ-СПОРТавто" Алексея Вишневского финишировал третьим на предпоследнем этапе ралли-рейда "Дакар". Победителю россиянину Антону Шибалову на "КАМАЗ-мастер" белорусы уступили 4 минуты 53 секунды. К слову, сегодня пилоты преодолели спецучасток протяженностью 464 километра. Перед заключительным этапом, который пройдет завтра, возглавляет генеральную классификацию ралли в классе грузовиков россиянин Дмитрий Сотников. Вся первая тройка за "КАМАЗом". Экипаж Вишневского расположился на шестой позиции с отставанием от лидера в 2 часа 14 минут.
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