Ралли-рейд "Дакар". Результаты 11-го этапа

"МАЗ-СПОРТавто" Алексея Вишневского финишировал третьим на предпоследнем этапе ралли-рейда "Дакар". Победителю россиянину Антону Шибалову на "КАМАЗ-мастер" белорусы уступили 4 минуты 53 секунды. К слову, сегодня пилоты преодолели спецучасток протяженностью 464 километра. Перед заключительным этапом, который пройдет завтра, возглавляет генеральную классификацию ралли в классе грузовиков россиянин Дмитрий Сотников. Вся первая тройка за "КАМАЗом". Экипаж Вишневского расположился на шестой позиции с отставанием от лидера в 2 часа 14 минут.