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Расписание нового сезона в КХЛ. Минское "Динамо" в регулярном сезоне проведет 62 матча

Сегодня же стало известно расписание нового сезона в КХЛ. Минское "Динамо" в регулярном сезоне проведет 62 матча. Первый состоится 2 сентября в столице против "Нефтехимика". Закончится регулярка для "зубров" 27 февраля игрой с московскими одноклубниками, тоже на домашнем льду.

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