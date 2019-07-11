Сегодня же стало известно расписание нового сезона в КХЛ. Минское "Динамо" в регулярном сезоне проведет 62 матча. Первый состоится 2 сентября в столице против "Нефтехимика". Закончится регулярка для "зубров" 27 февраля игрой с московскими одноклубниками, тоже на домашнем льду.