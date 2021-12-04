Определен расширенный состав сборной Беларуси по гандболу на ЧЕ-2022

Тренерский штаб сборной Беларуси по гандболу тем временем определился с расширенным составом команды на чемпионат Европы - 2022. В список внесены 35 гандболистов, включая Бориса Пуховского. 6 вратарей в предварительном ростере, а наибольшее представительство у столичного СКА. Сборная Беларуси на первенстве Старого Света, которое стартует 13 января, сыграет в одной группе с гандболистами из Германии, Австрии и Польши.