Раубичи готовы к "Гонке легенд"

Раубичи готовы к проведению "Гонки легенд" и чемпионата Европы по биатлону. Об этом сегодня заявил директор спорткомплекса Александр Гагиев. Спортивный фестиваль пройдет в понедельник, 18 февраля. В стартах примут участие 20 известных биатлонистов. Среди них Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален, Халвард Ханевольд и Флоранс Баверель, Фруде Андресен и Симона Хаусвальд. После "Гонки легенд" состоится награждение призеров республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер". Также пройдут проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.

После фестиваля стартует чемпионат Европы по биатлону. К слову, о погоде переживать не стоит. Для укрепления трассы, если будет оттепель, уже закуплено 3 тонны селитры. Участники европейского форума начнут тренировки в Раубичах уже в воскресенье.