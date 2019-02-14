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Раубичи готовы к "Гонке легенд"
Раубичи готовы к проведению "Гонки легенд" и чемпионата Европы по биатлону. Об этом сегодня заявил директор спорткомплекса Александр Гагиев. Спортивный фестиваль пройдет в понедельник, 18 февраля. В стартах примут участие 20 известных биатлонистов. Среди них Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален, Халвард Ханевольд и Флоранс Баверель, Фруде Андресен и Симона Хаусвальд. После "Гонки легенд" состоится награждение призеров республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер". Также пройдут проводы Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта.
После фестиваля стартует чемпионат Европы по биатлону. К слову, о погоде переживать не стоит. Для укрепления трассы, если будет оттепель, уже закуплено 3 тонны селитры. Участники европейского форума начнут тренировки в Раубичах уже в воскресенье.
Откроется чемпионат Европы по биатлону индивидуальными гонками у мужчин и женщин. К среде, 20 февраля, у белорусской команды будут готовиться Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский и Никита Лобастов.
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