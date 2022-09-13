Раубичи готовятся к Кубку Содружества по биатлону

В состязаниях выступят не только сильнейшие стреляющие лыжники Беларуси и России, в числе которых чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители чемпионатов мира и Европы, этапов кубка планеты, но и молодые спортсмены - для них эти соревнования станут уникальной возможностью посоперничать с именитыми стреляющими лыжниками. Кроме спринта, биатлонисты выступят в гонках преследования и масс-стартах. Прямую трансляцию из Раубич будет вести телеканал "Беларусь 5".