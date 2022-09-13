ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Раубичи готовятся к Кубку Содружества по биатлону

Раубичи готовятся принять второй этап Кубка Содружества по биатлону, который стартует уже в четверг двумя спринтерскими гонками.

В состязаниях выступят не только сильнейшие стреляющие лыжники Беларуси и России, в числе которых чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители чемпионатов мира и Европы, этапов кубка планеты, но и молодые спортсмены - для них эти соревнования станут уникальной возможностью посоперничать с именитыми стреляющими лыжниками. Кроме спринта, биатлонисты выступят в гонках преследования и масс-стартах. Прямую трансляцию из Раубич будет вести телеканал "Беларусь 5".

Лидеры находятся в хорошей форме. Молодежи интересно тоже посмотреть, поучаствовать со взрослыми спортсменами из России, из Беларуси, посмотреть на свой уровень, оценить свою подготовку. И нам будет интересно посмотреть на нашу молодежь.
Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону

В Сочи, где прошел первый этап состязаний, нашим биатлонистам удалось выиграть 3 медали. Дважды взяла золото Динара Алимбекова, Антон Смольский - серебро в масс-старте.

Другие новости спорта:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все