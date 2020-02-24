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Раубичи готовятся принять чемпионат Европы по биатлону
Раубичи на этой неделе - центр европейского биатлона. Сменив состязания лыжных акробатов, с 26 февраля по 1 марта здесь пройдет чемпионат континента. Беларусь подставила плечо Международному союзу биатлонистов и принимает форум вместо Эстонии, в которой нет снега. Впрочем, наша погода сегодня - мокрый снег, сменяющийся сначала дождем, потом солнцем - вызвала немало треволнений. Ведь в условиях такой влажности и стабильного плюса нужно выйти на уровень готовности номер 1. Статус предстоящих стартов обязывает. Ответственность высока. Спортсмены уже прибывают в нашу страну и настраиваются на хорошее выступление.
Хлопоты и у телевизионщиков. Полным ходом идет подготовка к масштабному освещению чемпионата Европы. За суетой в комплексе весь день наблюдал наш корреспондент Александр Ярмош. Он спешит успокоить: соревнования пройдут на привычно высоком уровне, как уже бывало не раз.
Весь понедельник в Раубичах кипит работа, единственные, кто отдыхает - это снежные пушки. Температура не позволяет им работать, поэтому они ждут своего часа. По прогнозам синоптиков, он придет совсем скоро. Уже этой ночью. В столице ожидается до минус 3 и в 20 км севернее Минска очень хотят, чтобы прогноз сбылся. Когда наша страна экстренно соглашалась принять турнир, ожидались ночные морозы. Но на деле минус был редким гостем в Раубичах.
Вот так бережно мини-экскаватор уплотняет снег в специально отмеченных пределах трассы. А вот снег природный, который сегодня несколько раз шел над комплексом, помеха.
"Беларусь 5"покажет чемпионат Европы по биатлону
В планах 4 соревновательных дня. Нагрузка на трассу (в распоряжении спортсменов круги на 2.5, 2 и 1.5 километра) ляжет приличная. Серьезные испытания ждут и телевизионщиков. Их тут не намного меньше, чем сотрудников комплекса.
Михаил Корчинский, режиссер телеканала "Беларусь 5":
"
Будут использованы 31 камера, 2 ПТС, работает наша профессиональная бригада. Также будут использованы дополнительные технические средства - 2 крана на трассе, 1 кран на стрельбище. Коллеги установят студию, куда будут приглашать гостей. Привычные микс-зона, флеш-зона. Получится красивая картинка".
Билеты на чемпионат Европы по биатлону в Раубичах еще есть
Для зрителей на стадионе установили специальный экран, чтобы проще было следить за стрельбой. К этому моменту на чемпионат Европы продано около двух тысяч билетов. Организаторы надеются, что в последние дни квитки будут покупать активнее. Биатлон - интересный вид досуга. Разумеется, на стадионе будут установлены точки питания.
Первый соревновательный день чемпионата Европы - среда. Зрителей ждут суперспринты: мужской и женской. Это гонка состоит из двух этапов: квалификация и финал, которые пройдут в один день. Специалисты не ручаются, что у белорусов будут медали, но заверяют, что наша трасса со своей задачей справится.
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