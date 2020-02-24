Раубичи готовятся принять чемпионат Европы по биатлону

Раубичи на этой неделе - центр европейского биатлона. Сменив состязания лыжных акробатов, с 26 февраля по 1 марта здесь пройдет чемпионат континента. Беларусь подставила плечо Международному союзу биатлонистов и принимает форум вместо Эстонии, в которой нет снега. Впрочем, наша погода сегодня - мокрый снег, сменяющийся сначала дождем, потом солнцем - вызвала немало треволнений. Ведь в условиях такой влажности и стабильного плюса нужно выйти на уровень готовности номер 1. Статус предстоящих стартов обязывает. Ответственность высока. Спортсмены уже прибывают в нашу страну и настраиваются на хорошее выступление.



Хлопоты и у телевизионщиков. Полным ходом идет подготовка к масштабному освещению чемпионата Европы. За суетой в комплексе весь день наблюдал наш корреспондент Александр Ярмош. Он спешит успокоить: соревнования пройдут на привычно высоком уровне, как уже бывало не раз.



Весь понедельник в Раубичах кипит работа, единственные, кто отдыхает - это снежные пушки. Температура не позволяет им работать, поэтому они ждут своего часа. По прогнозам синоптиков, он придет совсем скоро. Уже этой ночью. В столице ожидается до минус 3 и в 20 км севернее Минска очень хотят, чтобы прогноз сбылся. Когда наша страна экстренно соглашалась принять турнир, ожидались ночные морозы. Но на деле минус был редким гостем в Раубичах.



Вот так бережно мини-экскаватор уплотняет снег в специально отмеченных пределах трассы. А вот снег природный, который сегодня несколько раз шел над комплексом, помеха.







