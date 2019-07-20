3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Раубичи готовятся вновь принять чемпионат мира по летнему биатлону
Новые дисциплины, новые старты и позабытые эмоции. Спустя 20 лет Раубичи готовятся вновь принять чемпионат мира по летнему биатлону. Он пройдет с 23 по 25 августа. Заявки для участия в спортивном форуме продолжают поступать - национальная сборная Беларуси выступит сильнейшим составом! Ждем выхода на старт и Динары Алимбековой, и Ирины Кривко. Уже разработана билетная программа, квитки поступили в продажу, ждет гостей спорткомплекса развлекательная программа. А вот какие гонки пройдут в рамках соревнований, узнавал Станислав Липский.
Реконструкция 2015-го в принципе открыла новые возможности для спорткомплекса
Раубичи. Рабочие будни сборной Беларуси по биатлону - сейчас идет третий этап подготовки к новому сезону, на специальном тренажере - «тредбане» - проверяют биоэнергетические возможности атлетов.
И для тренировок, и для отдыха в Раубичах шикарные условия.
Кроме национальной команды, сегодня в спорткомплексе на сборах и хоккеисты "Юности", и юношеская сборная Украины по биатлону, а также ряд команд из России. И для тренировок, и для отдыха в Раубичах шикарные условия.
Раубичи принимали трижды чемпионат мира по классическому биатлону: в 1974,1982 и 1990, в 1999 году спорткомплекс принимал первенство планеты по летнему биатлону, но тогда спортсмены соревновались в беге и стрельбе. Сейчас же чемпионат мира пройдет на лыжероллерах, что однозначно добавит зрелищности.
Гонки чемпионата мира по летнему биатлону пройдут с 23 по 25 августа
Нововведение действует с летнего планетарного форума 2010-го, который принимал польский город Душник-Здруй. Именно тогда убрали кроссовые гонки.
Организация летнего чемпионата вместе с чемпионатом Европы по биатлону и Кубком IBU была обязательным условием получения права на проведение этапа Кубка мира в 2022 году. К слову, технические делегаты IBU в июне посетили спорткомплекс, отметив высокую степень готовности Раубичей к проведению стартов. Отметим, билеты уже поступили в продажу.
Гонки чемпионата мира по летнему биатлону пройдут с 23 по 25 августа.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов
Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов