Новые дисциплины, новые старты и позабытые эмоции. Спустя 20 лет Раубичи готовятся вновь принять чемпионат мира по летнему биатлону. Он пройдет с 23 по 25 августа. Заявки для участия в спортивном форуме продолжают поступать - национальная сборная Беларуси выступит сильнейшим составом! Ждем выхода на старт и Динары Алимбековой, и Ирины Кривко. Уже разработана билетная программа, квитки поступили в продажу, ждет гостей спорткомплекса развлекательная программа. А вот какие гонки пройдут в рамках соревнований, узнавал Станислав Липский.

Реконструкция 2015-го в принципе открыла новые возможности для спорткомплекса

Раубичи. Рабочие будни сборной Беларуси по биатлону - сейчас идет третий этап подготовки к новому сезону, на специальном тренажере - «тредбане» - проверяют биоэнергетические возможности атлетов.







И для тренировок, и для отдыха в Раубичах шикарные условия.

Кроме национальной команды, сегодня в спорткомплексе на сборах и хоккеисты "Юности", и юношеская сборная Украины по биатлону, а также ряд команд из России. И для тренировок, и для отдыха в Раубичах шикарные условия.

Раубичи принимали трижды чемпионат мира по классическому биатлону: в 1974,1982 и 1990, в 1999 году спорткомплекс принимал первенство планеты по летнему биатлону, но тогда спортсмены соревновались в беге и стрельбе. Сейчас же чемпионат мира пройдет на лыжероллерах, что однозначно добавит зрелищности.





Гонки чемпионата мира по летнему биатлону пройдут с 23 по 25 августа



Нововведение действует с летнего планетарного форума 2010-го, который принимал польский город Душник-Здруй. Именно тогда убрали кроссовые гонки.

Организация летнего чемпионата вместе с чемпионатом Европы по биатлону и Кубком IBU была обязательным условием получения права на проведение этапа Кубка мира в 2022 году. К слову, технические делегаты IBU в июне посетили спорткомплекс, отметив высокую степень готовности Раубичей к проведению стартов. Отметим, билеты уже поступили в продажу.