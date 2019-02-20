Раубичи принимают чемпионат Европы по биатлону

Белорусская столица в эти дни буквально живет биатлоном. Накануне в Раубичах ярким праздником прошла "Гонка легенд". Тот самый случай, когда проигравших вовсе не было. Тысячи поклонников увидели своих кумиров, которым равных нет. А сегодня трибуны комплекса захватил по-настоящему спортивный азарт - накал страстей и яркие победы первых стартов чемпионата Европы не оставили болельщиков равнодушными. Впереди пять дней большого спортивного праздника, который уж точно запомнится. Увидеть яркую борьбу стреляющих лыжников смогут и наши телезрители.



Телеканал "Беларусь 5" покажет все гонки в прямом эфире

Звезд мировой величины в Раубичи приехало немало. Первые старты уже состоялись. Кто стал триумфатором, узнаем у наших корреспондентов. На протяжении всего дня в Раубичах работает съемочная группа Агентства теленовостей.







Не знаю, насколько мы здесь долго. Но посмотрев на наши бейджики, зона дает нам доступ. Это удивительно, ведь, по сути, это раздевалки команд. Здесь Норвегия, Великобритания, Венгрия, Бразилия - чемпионат Европы ведь открытый. Национальная сборная Украины - одна из тех команд, за которую точно будут переживать болельщики. Тем более что на чемпионат приехали две знаменитые звезды Семеренко. За антуражем стартового дня чемпионата Европы не забываем о спортивной борьбе на дистанции.



Биатлон - это детали в каждом элементе борьбы

Наша камера ловит Александра Логинова, который в этом сезоне производит фурор, завоевывая награды разного достоинства на этапах Кубка мира. Он внимательно всматривается в экран, но, конечно, не находит своего главного конкурента Мартена Фуркада, который на чемпионате Европы взял паузу. Вскоре на финишной черте видим Романа Елетнова. Наш спортсмен, как и Сергей Бочарников, выступает перед домашними трибунами довольно неплохо. После мужской индивидуальной гонки, в которой сенсационно победил болгарский биатлонист Красимир Анев, наши гости начинают дискуссию относительно трассы в Раубичах. Для некоторых она вызывает ностальгические ассоциации.





