Раубичи принимают лучших юных биатлонистов в рамках Кубка Федерации

Раубичи продолжают жить биатлоном. Буквально совсем недавно завершился самый представительный чемпионат Европы в истории подобных соревнований. И вот сегодня спорткомплекс уже принимает лучших юных профессиональных биатлонистов страны в рамках Кубка Федерации. О чем говорят участники стартов, что подготовили организаторы для триумфаторов - спросим у Станислава Липского.

В Раубичах в эти минуты завершается седьмая гонка с массовым стартом в рамках 5-го заключительного этапа Кубка Федерации. Выступают юноши не старше 18 лет. Атмосфера не менее яркая, нежели была на чемпионате Европы - эмоции, болельщики, фуд-корты и, конечно же, погода этому способствует.

8 стартов запланированы на сегодня. С десяти утра они проходят. В отличие от "Снежного снайпера", сегодня на трассе только профессионалы, т.е. воспитанники училищ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ. Именно такой формат подразумевает Кубок Федерации. Турнир проходит по аналогии с Кубком мира: повышенное внимание СМИ, внушительный судейский корпус, церемонии награждения, пресс-конференции. Организаторы уже с малых лет готовят атлетов к тому, что их ждет в будущем, когда они пополнят национальную сборную страны.



Награждали победителей олимпийские чемпионки - Динара Алимбекова и Ирина Кривко. Кроме медалей и кубков, триумфаторам - ценные призы, спортивная амуниция. Пожалуй, самой главной наградой для лучших в своих возрастных группах станет международный сбор в Австрии в Альпах.