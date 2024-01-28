RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболХоккейЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Раубичи принимают областной этап "Снежного снайпера" - итоги соревнований ждем 28 января

В Раубичах в эти дни проходят областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Ребята уже прошли через школьные и районные отборы и теперь сражаются за то, чтобы в середине февраля здесь же побороться с лучшими сверстниками из других областей и столицы за победу в турнире. Многие из средней и старшей возрастной групп биатлонисты уже бывалые и в "Снежном снайпере" участвуют не впервые.

Итоги соревнований в Минской области подведут сегодня. Тем временем участники большого финала уже определились практически во всех остальных регионах. В начале следующей недели завершится Могилевский областной отбор.