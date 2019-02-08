3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Разыграны первые награды финала "Снежного снайпера". Прямое включение из Раубич
Большие снежные гонки в Раубичах стартовали! В эти минуты уже становятся известны первые победители республиканских соревнований "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. За медали ребята средней возрастной группы боролись в спринте - дистанция предполагает три круга и два огневых рубежа. К слову, условия в Раубичах максимально приближены к соревнованиям профессиональных спортсменов.
С места событий на прямую связь выходит Юлия Токарь (прямое включение). Этот день настал. Первый огневой рубеж пройден! И в эти минуты уже стартовала третья группа - девочки 15-16 лет. Сегодня в программе спринт. Необходимо преодолеть три круга с двумя огневыми рубежами. Что из отличий от профессиональных соревнований - это, конечно, длина дистанции - она детская, в мишень ребята целятся из положения лежа, винтовку в руки берут только перед стрельбой, а вот расстояние до мишени, как у взрослых - 50 метров.
И сейчас к нам подходи первая финалистка Мария Симцова. Она финишировала второй в первом заезде.
Волнение сегодня, конечно, зашкаливает не только на линии старта - ажиотаж на трибунах. Болельщики подбадривают юных спортсменов очень активно - песнями, танцами, кричалками. Всю неделю ребята были в Раубичах на сборах. Знакомились с трассой, тренировались, жили в гостиничных домиках. И для спорткомплекса это своего рода генеральная репетиция, ведь впереди чемпионат Европы по биатлону, "Гонка легенд" и этап Кубка мира по фристайлу.
Сегодня на старт еще выйдут мальчишки младшей и старшей группы. Завтра на "Снежном снайпере" выходной. А вот уже в воскресенье - 10 февраля - юные биатлонисты будут бороться не за личные призы, а командные - на эстафете. Пожелаем им удачи.
К слову, добраться до места проведения соревнований можно на общественном транспорте. Курсировать между Минском и Раубичами будет специальный маршрут.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера