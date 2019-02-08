Разыграны первые награды финала "Снежного снайпера". Прямое включение из Раубич

Большие снежные гонки в Раубичах стартовали! В эти минуты уже становятся известны первые победители республиканских соревнований "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. За медали ребята средней возрастной группы боролись в спринте - дистанция предполагает три круга и два огневых рубежа. К слову, условия в Раубичах максимально приближены к соревнованиям профессиональных спортсменов.



С места событий на прямую связь выходит Юлия Токарь (прямое включение). Этот день настал. Первый огневой рубеж пройден! И в эти минуты уже стартовала третья группа - девочки 15-16 лет. Сегодня в программе спринт. Необходимо преодолеть три круга с двумя огневыми рубежами. Что из отличий от профессиональных соревнований - это, конечно, длина дистанции - она детская, в мишень ребята целятся из положения лежа, винтовку в руки берут только перед стрельбой, а вот расстояние до мишени, как у взрослых - 50 метров.







И сейчас к нам подходи первая финалистка Мария Симцова. Она финишировала второй в первом заезде.







Волнение сегодня, конечно, зашкаливает не только на линии старта - ажиотаж на трибунах. Болельщики подбадривают юных спортсменов очень активно - песнями, танцами, кричалками. Всю неделю ребята были в Раубичах на сборах. Знакомились с трассой, тренировались, жили в гостиничных домиках. И для спорткомплекса это своего рода генеральная репетиция, ведь впереди чемпионат Европы по биатлону, "Гонка легенд" и этап Кубка мира по фристайлу.







Сегодня на старт еще выйдут мальчишки младшей и старшей группы. Завтра на "Снежном снайпере" выходной. А вот уже в воскресенье - 10 февраля - юные биатлонисты будут бороться не за личные призы, а командные - на эстафете. Пожелаем им удачи.