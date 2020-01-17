Разыгрывающий сборной Беларуси по гандболу Б. Пуховский: Были готовы сделать сенсацию

"Мы настраивались только на победу и верили, что можем ее добиться. И это не просто слова. Все ребята были готовы сделать сенсацию"

, - именно так поражение от сборной Германии на чемпионате Европы по гандболу в основном раунде прокомментировал разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский, который также заметил:

"Опять совершили кучу ошибок в нападении"

.