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Разыгрывающий сборной Беларуси по гандболу Б. Пуховский: Были готовы сделать сенсацию

"Мы настраивались только на победу и верили, что можем ее добиться. И это не просто слова. Все ребята были готовы сделать сенсацию"

, - именно так поражение от сборной Германии на чемпионате Европы по гандболу в основном раунде прокомментировал разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский, который также заметил:

"Опять совершили кучу ошибок в нападении"

.

Напомним, мы крупно уступили со счетом 23:31. В таблице у белорусов два поражения после двух встреч и 6-е место. Завтра играем с чехами. Лидируют в группе Испания и Хорватия. Эти команды - главные претенденты на полуфинал от нашего пула.

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