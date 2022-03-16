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Разыгрывающий "Бруклина" Ирвинг в поединке регулярного чемпионата НБА против "Орландо" набрал 60 очков
Разыгрывающий "Бруклина" Кайри Ирвинг в поединке регулярного чемпионата НБА против "Орландо" набрал 60 очков, причем 41 из них уже в первой половине. Подобное за последние 25 лет удавалось лишь двум баскетболистам: Коби Брайанту и Клею Томпсону. "Нетс" одержали победу - 150:108. В Восточной конференции команда из Нью-Йорка занимает восьмое место и сохраняет отличные шансы на выход в плей-офф, минуя стадию плей-ин.
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