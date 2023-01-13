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"Реал" и "Барселона" сыграют в финале Суперкубка Испании

Суперклассико мирового футбола - в рамках Суперкубка Испании. Вслед за "Реалом" в финал турнира, который проходит в Саудовской Аравии, шагнула "Барселона".

Каталонцы дважды вели в матче с "Бетисом" и в основное время, и в овертайме, но на мячи Левандовского и Фати отвечали Фекир и Лорен, серия пенальти осталась за "блауграной", 3:2 - итог встречи, и в воскресенье она оспорит трофей с "Реалом".

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