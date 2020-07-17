ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Реал Мадрид" - чемпион Испании

Мадридский "Реал" тем временем накануне переиграв "Вильяреал" 2:1, досрочно завоевал 34-й титул чемпионов страны. Дубль оформил Бензема. Для Зидана этот трофей в качестве тренера "сливочных" стал 11-м.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все