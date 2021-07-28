Футбольный клуб "Спутник" вынужден прекратить свое выступление на чемпионате Беларуси

На заседании АБФФ было принято решение об официальном исключении "Спутника" из состава участников Высшей лиги 2021. Двумя неделями ранее речицкий клуб уведомил федерацию о том, что вынужден прекратить свое выступление на чемпионате Беларуси из-за финансовых трудностей.