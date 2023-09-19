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Региональный этап турнира "Лига храбрых" проходит в Бресте
Более 100 мальчишек и девчонок до 15 лет со всей области соревнуются по трем видам борьбы - вольной, женской и греко-римской. Каждый участник пытается одержать заветную победу, ведь она открывает дорогу на республиканский этап второго сезона "Лиги храбрых". Напомним, впервые турнир организовали в прошлом году при поддержке Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы.
Количество участников возросло, все больше желающих появляется, и уже мы проводим региональные отборы в каждой области, где будут определены лучшие ребята в своем виде борьбы. Мы надеемся, что в будущем они станут ближайшим резервом и попадут, естественно, в юношеские, а потом и национальные сборные. Будут представлять нашу страну.
Залог моего успеха - это то, что я занимаюсь каждый день и мне помогает тренер. Я хочу стать профессиональным спортсменом. Хочу участвовать в олимпиадах и на чемпионатах и выигрывать.
Некоторые первый раз участвуют в подобных соревнованиях. И для них это огромный шанс проявить себя. Показать то, чему их учили их тренеры, на что они сейчас способны. Начинается дальнейший спортивный путь каждого спортсмена.
Региональные отборы "Лиги храбрых" уже прошли в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. У Бреста эстафету примет Минск и Минская область.
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