Региональный этап турнира "Лига храбрых" проходит в Бресте

Количество участников возросло, все больше желающих появляется, и уже мы проводим региональные отборы в каждой области, где будут определены лучшие ребята в своем виде борьбы. Мы надеемся, что в будущем они станут ближайшим резервом и попадут, естественно, в юношеские, а потом и национальные сборные. Будут представлять нашу страну.

Антон Хильман, пресс-секретарь Белорусской федерации борьбы