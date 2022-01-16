Регулярный чемпионат НБА - третье поражение у "Лос-Анджелес Лейкерс"

"Лос-Анджелес Лейкерс", ведомые Леброном Джеймсом, продолжают невнятное выступление в сезоне: вслед за четырьмя победами кряду, "озерники" терпят третье поражение. На этот раз баскетболисты "Лейкерс" уступили "Денверу", причем без вариантов - 96:133. В активе Леброна Джеймса 25 очков, 9 подборов и 2 передачи. Отметим, игроки "Наггетс" - прямые конкуренты команды из Лос-Анджелеса за место в плей-офф. "Озерники" пока идут седьмыми, "Денвер" как раз шестой.