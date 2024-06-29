3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рекорд Беларуси! Белорус Артем Левшунов выбран вторым номером на драфте НХЛ
Историческое событие в белорусском спорте и хоккее случилось этой ночью в американском городе Лас-Вегас.
В тройке главных проспектов мира оказался и белорус - 18-летний защитник Артем Левшунов. Клуб "ЧикагоБлэкхокс" выбрал нашего земляка на драфте под общим вторым номером. Это самый высокий для нас результат ярмарки талантов НХЛ. Андрей Козлов расставит акценты в биографии белоруса.
Белорус Артем Левшунов выбран вторым номером на драфте НХЛ. Это рекорд Беларуси.
Любая подобная энхаэловская история для нас - как настоящее воплощение мечты в жизнь. А здесь ее кульминация, т.е., как говорят на драфте сильнейшей лиги мира, - это настоящий пик. И вот второй так называемый пик драфта, выбранный знаменитым клубом "ЧикагоБлэкхокс", выходец из нашего города сталеваров.
Артем Андреевич Левшунов появился на свет в совершенно хоккейном белорусском городе Жлобине в октябре 2005-го. Там начинал заниматься хоккеем, с переездом в Минск стало понятно - у парня большущий талант. При этом юному Артему пришлось рано повзрослеть - несколько лет тому назад не стало его отца. Но самые близкие в день исторического драфта были с ним рядом.
С 2022-го Артем в Штатах, пробивался, доказывал и гнул свою линию. Оборонительные действия белоруса уже давно на карандаше многих скаутов, в этом сезоне, выступая за университет Мичигана, особенно. И повезло "Чикаго". Выбор команды озвучил лучший новичок прошедшего сезона НХЛ и нападающий "Блэкхокса" Коннор Бедард. Еще из заметного: Левшунов побил пиковый рекорд нашей легенды Руслана Салея, который в 1996-м был задрафтован "Анахаймом" под 9-м номером.
В том сезоне ряд белорусов либо выступали за клубы лиги, либо попадали в заявку команд: Алексей Протас, Егор Шарангович, Илья Соловьев, Владислав Колячонок и Никита Толопило. Но важен фундамент, а на двух предыдущих драфтах наши игроки били рекорды по количеству белорусов. В будущее можно смотреть уверенно, ведь детская система хоккея дает качество, что особенно приятно в такой год. Добиваются успеха только те, кто не сворачивает с пути, с честью проходит трудности и всегда остается предан своей родной стране. Левшунова отныне знает вся лига и весь хоккейный мир и ждет больших свершений.
Другие новости спорта:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов