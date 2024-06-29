Рекорд Беларуси! Белорус Артем Левшунов выбран вторым номером на драфте НХЛ

Историческое событие в белорусском спорте и хоккее случилось этой ночью в американском городе Лас-Вегас.

В тройке главных проспектов мира оказался и белорус - 18-летний защитник Артем Левшунов. Клуб "ЧикагоБлэкхокс" выбрал нашего земляка на драфте под общим вторым номером. Это самый высокий для нас результат ярмарки талантов НХЛ. Андрей Козлов расставит акценты в биографии белоруса.

Белорус Артем Левшунов выбран вторым номером на драфте НХЛ. Это рекорд Беларуси.

Любая подобная энхаэловская история для нас - как настоящее воплощение мечты в жизнь. А здесь ее кульминация, т.е., как говорят на драфте сильнейшей лиги мира, - это настоящий пик. И вот второй так называемый пик драфта, выбранный знаменитым клубом "ЧикагоБлэкхокс", выходец из нашего города сталеваров.

Артем Андреевич Левшунов появился на свет в совершенно хоккейном белорусском городе Жлобине в октябре 2005-го. Там начинал заниматься хоккеем, с переездом в Минск стало понятно - у парня большущий талант. При этом юному Артему пришлось рано повзрослеть - несколько лет тому назад не стало его отца. Но самые близкие в день исторического драфта были с ним рядом.

С 2022-го Артем в Штатах, пробивался, доказывал и гнул свою линию. Оборонительные действия белоруса уже давно на карандаше многих скаутов, в этом сезоне, выступая за университет Мичигана, особенно. И повезло "Чикаго". Выбор команды озвучил лучший новичок прошедшего сезона НХЛ и нападающий "Блэкхокса" Коннор Бедард. Еще из заметного: Левшунов побил пиковый рекорд нашей легенды Руслана Салея, который в 1996-м был задрафтован "Анахаймом" под 9-м номером.

В том сезоне ряд белорусов либо выступали за клубы лиги, либо попадали в заявку команд: Алексей Протас, Егор Шарангович, Илья Соловьев, Владислав Колячонок и Никита Толопило. Но важен фундамент, а на двух предыдущих драфтах наши игроки били рекорды по количеству белорусов. В будущее можно смотреть уверенно, ведь детская система хоккея дает качество, что особенно приятно в такой год. Добиваются успеха только те, кто не сворачивает с пути, с честью проходит трудности и всегда остается предан своей родной стране. Левшунова отныне знает вся лига и весь хоккейный мир и ждет больших свершений.