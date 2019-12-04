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Рекорд Джеймса Хардена
В НБА минувшей ночью потрясающие 50 баллов Джеймса Хардена не помогли Хьюстону обыграть Сан-Антонио, во втором овертайме Сперс победили 135:133. Отметим, Харден стал всего третьим игроком в истории НБА - после Брайанта и Чемберлена, который набрал 50 очков в игре, после того, как в предыдущей встрече отметился 60 очками.
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